Шарапова: у меня был чёткий план на матч с Халеп

Россиянка Мария Шарапова поделилась эмоциями, которые она испытывала по ходу матча первого круга US Open с румынкой Симоной Халеп. Напомним, что Мария выиграла со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

«Я была очень взволнована и с нетерпением ждала матча. Когда узнала, что сыграю с Симоной, стала смотреть наши предыдущие встречи в Интернете. Я вышла на корт с чётким планом, но одно дело — знать, что ты должен делать, а другое — воплотить это в игре. Последние несколько недель я играла в теннис гораздо меньше фаворитов. Тот факт, что я вышла спустя некоторое время и сразу победила вторую ракетку мира, безусловно, подарил мне много эмоций», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.