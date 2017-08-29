175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Янчук: Шарапова выдержала первый суровый экзамен в лице Халеп

29 августа 2017, вторник. 11:40 Теннис

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу россиянки Марии Шараповой над румынкой Симоной Халеп со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в первом круге US Open.

«Меня Мария Шарапова особо не удивила, но порадовала. По идее, Симона Халеп – это универсальный, высококвалифицированный и высококлассный игрок. Но по ударным скоростям и мощи Мария её превосходит. Очевидно, что у Шараповой скорость полёта мяча выше, что в теннисе немаловажно. Это козырная карта нашей теннисистки, и она должна её использовать и «забивать» своих соперниц. Немного я опасался, что Марии не хватит уверенности и стабильности после длительного перерыва, но мастерство, как мы видим, не проболеешь, не пропьёшь. Шарапова выдержала первый суровый экзамен в лице Халеп.

Мария Шарапова будет набирать уверенность по ходу турнира. Встреча с Халеп была психологически очень сложной, но наша спортсменка прекрасно справилась. При уверенной игре Шарапова может и выиграть турнир, хотя я в это слабо верю. Слишком заманчиво выиграть такой турнир после длительного перерыва. Мария должна дойти до полуфинала, но надо смотреть, с кем она будет встречаться. Ведь есть более молодые игроки, как Мугуруса или Бушар. Уверен, что поддержка трибун будет на стороне Шараповой, ведь она любимица публики. Это обязательно поможет Марии», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Ради этого момента я и продолжала». Шарапова обыграла Халеп. Как это было
В стартовый день US Open Мария Шарапова вернулась на турнир «Большого шлема» и одержала победу над второй ракеткой мира Симоной Халеп.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Симона Халеп
Новости. Теннис
29 августа 2017, вторник
12:46 Мугуруса: думаю, я одна из претенденток на победу на US Open
12:36 Селиваненко: после матча с Халеп мы увидели ту Шарапову, которую так любим
11:58 Шарапова обыграла теннисистку топ-5 впервые с октября 2015 года
11:50 Шаповалов: я не чувствовал давления в матче с Медведевым
11:40 Янчук: Шарапова выдержала первый суровый экзамен в лице Халеп
10:56 Шарапова: у меня был чёткий план на матч с Халеп
10:12 Тарпищев: Шараповой психологически было легче, чем Халеп
10:00 Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп. Фоторепортаж
09:34 Халеп: Шарапова была лучше и заслуженно победила
09:26 Возняцки стала соперницей Макаровой по второму кругу US Open
09:19 А. Зверев вышел во второй круг US Open, победив за 3 часа Кинга
08:37 Куэрри: Симон определённо не тот, с которым хочешь встретиться в 1-м круге
08:29 Стивенс: у меня не было особых ожиданий от матча с Винчи, я просто хотела играть
08:16 Шарапова: как я могу спать после такого?
07:28 В. Уиьямс: я вообще не планировала проигрывать сет, но такое случается
06:17 Цибулкова пробилась во второй раунд US Open
05:48 Шарапова выиграла у Халеп в первом круге US Open
04:57 Сок уступил Томпсону в первом круге US Open
04:26 Чорич обыграл Веселы и вышел во второй раунд US Open
04:04 Бабош пробилась во второй раунд US Open и может стать соперницей Шараповой
03:47 Рамос-Виньолас обыграл Истомина и стал участником второго раунда US Open
03:29 Шуай и Суарес-Наварро прошли во второй круг US Open
03:22 Возняцки вышла во второй раунд US Open, где сыграет с Макаровой
02:47 В. Уильямс преодолела рубеж первого круга US Open
02:21 Пуи, Мюллер и М. Зверев вышли во второй раунд US Open
01:44 Макарова отдала Бартель всего три гейма в первом круге US Open
01:38 Куэрри обыграл Симона и вышел во второй круг US Open
01:27 Видео: разминка Марии Шараповой перед стартом US Open
00:44 Хачанов проиграл Лу Яньсюню в первом круге Открытого чемпионата США
00:31 Прямая текстовая трансляция матча Халеп — Шарапова на US Open
00:13 Медведев проиграл Шаповалову в первом круге US Open
28 августа 2017, понедельник
23:43 Конта проиграла Крунич на старте Открытого чемпионата США
22:59 Чилич в четырёх партиях победил Сандгрена в первом круге US Open
22:53 Цонга и Иснер вышли во второй круг турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке
21:47 Карреньо-Буста, Андерсон и Джонсон выиграли матчи в первом круге US Open
21:24 Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США
20:28 Квитова одолела Янкович и сыграет с Корне во втором круге US Open
20:14 Вихлянцева проиграла Викери на старте Открытого чемпионата США
20:04 Турсунов не доиграл матч первого круга US Open с Норри
19:56 Мугуруса разгромила Лепченко в первом круге Открытого чемпионата США
19:30 Александрова вышла во второй круг US Open, где сыграет с Гарсией
17:36 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Яньсюнь на US Open
16:10 46-летняя Датэ-Крумм завершит карьеру в сентябре
15:29 Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Викери на US Open
14:44 Дель Потро, Раонич и Сок сыграют на турнире в Делрэй-Бич в феврале
Все новости RSS
Партнерский контент