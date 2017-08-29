Янчук: Шарапова выдержала первый суровый экзамен в лице Халеп

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу россиянки Марии Шараповой над румынкой Симоной Халеп со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в первом круге US Open.

«Меня Мария Шарапова особо не удивила, но порадовала. По идее, Симона Халеп – это универсальный, высококвалифицированный и высококлассный игрок. Но по ударным скоростям и мощи Мария её превосходит. Очевидно, что у Шараповой скорость полёта мяча выше, что в теннисе немаловажно. Это козырная карта нашей теннисистки, и она должна её использовать и «забивать» своих соперниц. Немного я опасался, что Марии не хватит уверенности и стабильности после длительного перерыва, но мастерство, как мы видим, не проболеешь, не пропьёшь. Шарапова выдержала первый суровый экзамен в лице Халеп.

Мария Шарапова будет набирать уверенность по ходу турнира. Встреча с Халеп была психологически очень сложной, но наша спортсменка прекрасно справилась. При уверенной игре Шарапова может и выиграть турнир, хотя я в это слабо верю. Слишком заманчиво выиграть такой турнир после длительного перерыва. Мария должна дойти до полуфинала, но надо смотреть, с кем она будет встречаться. Ведь есть более молодые игроки, как Мугуруса или Бушар. Уверен, что поддержка трибун будет на стороне Шараповой, ведь она любимица публики. Это обязательно поможет Марии», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.