Шарапова обыграла теннисистку топ-5 впервые с октября 2015 года

Россиянка Мария Шарапова в первом круге Открытого чемпионата США оказалась сильнее румынки Симоны Халеп со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Симона является второй ракеткой мира. Таким образом, 30-летняя уроженка Нягани, занимающая 146-е место в рейтинге WТА, обыграла теннисистку топ-5 впервые с октября 2015 года, когда она одолела ту же Халеп на Итоговом чемпионате WТА в Сингапуре.

С того момента Мария провела до US Open — 2017 18 матчей, в которых дважды встретилась с игроками первой пятёрки рейтинга и оба раза проиграла.