Селиваненко: после матча с Халеп мы увидели ту Шарапову, которую так любим

Вице-президент Федерации тенниса России, почётный вице-президент Европейской ассоциации тенниса Алексей Селиваненко прокомментировал победу россиянки Марии Шараповой над румынкой Симоной Халеп со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в первом круге US Open.

«Смотрел всю игру и могу сказать, что Мария Шарапова доминировала во время всего матча. Был, конечно, небольшой отрезок, когда она начала волноваться и немного упустила второй сет. Мария порадовала своих поклонников и всех любителей тенниса своей качественной игрой. Видно было, что она волновалась. На послематчевом интервью она дала волю эмоциям, и все увидели ту Шарапову, которую мы так любим. Она заслужила эту победу.

По матчу с Халеп мы увидели, что Шарапова в той форме, когда может обыграть любого соперника. Понятно, что любому спортсмену всегда есть куда прибавлять. Для Марии главное – функциональная подготовка, ведь после перерыва всегда тяжело играть. К сожалению, её возвращение прошло не так гладко, как этого бы хотелось поклонникам. Видно, что Шарапова играет с таким желанием, что всё может получиться. Она всегда выходит на корт с одной целью – выиграть. Мы увидели в матче с Халеп, что Шарапова на US Open может рассчитывать на любой результат», – сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.