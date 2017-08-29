Шарапова за год потеряла $ 100 млн и стала 17-й в списке богатейших россиянок

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заняла 17-е место в рейтинге самых богатых женщин России, опубликованном Forbes. Состояние 30-летней спортсменки оценивается в $ 160 млн, что на $ 100 млн меньше, чем в прошлом году, когда она располагалась на восьмой позиции.

Напомним, что Мария вернулась на корт в апреле 2017-го после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Лидером рейтинга с состоянием в $ 1 млрд является Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.