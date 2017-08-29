Крунич: во всех аспектах жизни, кроме тенниса, следую инстинктам

Александра Крунич из Сербии поделилась эмоциями от победы над британкой Йоханной Контой со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в первом круге Открытого чемпионата США.

«Я не думаю, что что-то кардинально изменилось. Просто каждой теннисистке требуется разное время для того, чтобы найти свой путь. Думаю, сейчас нахожусь в правильной позиции. Я стараюсь играть за счёт тела и не включать голову, потому что, как только начинаю думать, сразу мысли путаются и мешают играть.

Тренер часто говорит: «Просто замолчи и играй». Я следую этому принципу и пытаюсь не давать волю эмоциям, а просто играть розыгрыш за розыгрышем. Во всех аспектах жизни, кроме тенниса, я следую инстинктам. К 24 годам я поняла, что на теннисном корте это делать бессмысленно", — приводит слова Крунич официальный сайт WТА.