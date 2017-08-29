Бычкова: не скажу, что победа над Халеп — это громкая заявка Шараповой

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала победу Марии Шараповой над румынкой Симоной Халеп со счётом 6:4, 4:6, 6:3 в первом круге US Open.



«Я до конца не была уверена, что Мария Шарапова будет играть. Но, видимо, US Open – это тот турнир и шанс, который упускать нельзя, с учётом того, что ей дали „уайлд-кард“ в основную сетку. Марии нужно возвращаться и делать это более уверено. Именно этого от неё ждут болельщики. Не скажу, что победа над Симоной Халеп — это громкая заявка. Пока не понятно, что со здоровьем Шараповой, да к тому же это только первый круг.

У Шараповой характер помощнее, чем у Халеп, что было видно по ходу игры. Симона – игрок сильный, она трудяга, но сезон у неё ровным не получается. Эта победа обязательно придаст Марии уверенности в своих силах, но насколько далеко на US Open пройдёт наша теннисистка, пока непонятно. В этом году у Шараповой уже было много событий, поэтому трудно сказать: заявка это на победу в турнире или нет", — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.