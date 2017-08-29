Чилич: нижняя часть сетки US Open открыта, шансы есть у многих ребят

Хорват Марин Чилич оценил свою игру в матче первого круга Открытого чемпионата США с американцем Теннисом Сандгреном, которого он обыграл со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:3.

«Я чувствовал себя хорошо в физическом плане, и это главный положительный итог матча для меня. Мне не удавалось стабильно играть со свойственной мне агрессией, что и послужило причиной поражения в третьем сете. Временами я намеренно не обострял, а ввязывался в розыгрыши, чтобы почувствовать свой ритм и найти свою игру. Выступление в первом круге получилось не идеальным, но в целом позитивным.

Отказ многих лидеров от участия и попадание Федерера и Надаля в верхнюю часть сетки делают нижнюю половину открытой и дают шансы многим ребятам, в том числе и мне", — приводит слова Чилича официальный сайт турнира.