Видеозапись последнего розыгрыша матча Шарапова — Халеп на US Open

Россиянка Мария Шарапова в первом круге Открытого чемпионата США победила румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Предлагаем вашему вниманию видеозапись реализованного Марией матчбола во встрече с румынской теннисисткой.

Посмотреть видео вы можете на «Чемпионате».

Напомним, что за выход в третий круг пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс-первая ракетка мира поспорит с венгеркой Тимей Бабош, одолевшей в стартовом поединке швейцарку Викторию Голубич со счётом 7:5, 5:7, 7:5.