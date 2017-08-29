Настасе: не совсем нормально, что Шарапова, принимавшая допинг, может играть

Экс первая ракетка мира румын Илие Настасе после поражения своей соотечественницы Симоны Халеп от россиянки Марии Шараповой со счётом 4:6, 6:4, 3:6 в первом круге US Open раскритиковал Марию, а также попросил своих соотечественников не давить на Симону в связи с борьбой за лидерство в рейтинге.

«Если человеку, употреблявшему допинг, разрешают играть… Это не совсем нормально. Мугуруса тоже обиделась, но, видимо, это в порядке вещей.

ITF защищает спонсоров, а не занимается чисткой в теннисе. Для всех было сюрпризом, что Шарапова была принята обратно. С критиками плохо, всё плохо. Они дисквалифицировали меня без того, чтобы судить.

Халеп нормально сказала: «Если я должна быть первой, я буду первой». Давайте оставим её в покое, пусть играет», — сказал Настасе в эфире ProSport Live.