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Настасе: не совсем нормально, что Шарапова, принимавшая допинг, может играть

29 августа 2017, вторник. 15:27 Теннис

Экс первая ракетка мира румын Илие Настасе после поражения своей соотечественницы Симоны Халеп от россиянки Марии Шараповой со счётом 4:6, 6:4, 3:6 в первом круге US Open раскритиковал Марию, а также попросил своих соотечественников не давить на Симону в связи с борьбой за лидерство в рейтинге.

«Если человеку, употреблявшему допинг, разрешают играть… Это не совсем нормально. Мугуруса тоже обиделась, но, видимо, это в порядке вещей.

ITF защищает спонсоров, а не занимается чисткой в теннисе. Для всех было сюрпризом, что Шарапова была принята обратно. С критиками плохо, всё плохо. Они дисквалифицировали меня без того, чтобы судить.

Халеп нормально сказала: «Если я должна быть первой, я буду первой». Давайте оставим её в покое, пусть играет», — сказал Настасе в эфире ProSport Live.

«Ради этого момента я и продолжала». Шарапова обыграла Халеп. Как это было
В стартовый день US Open Мария Шарапова вернулась на турнир «Большого шлема» и одержала победу над второй ракеткой мира Симоной Халеп.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Симона Халеп
Новости. Теннис
29 августа 2017, вторник
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14:00 Крунич: во всех аспектах жизни, кроме тенниса, следую инстинктам
13:52 Шарапова за год потеряла $ 100 млн и стала 17-й в списке богатейших россиянок
12:57 Квитова: матч с Янкович получился нервным, так как мы обе долго не играли
12:46 Мугуруса: думаю, я одна из претенденток на победу на US Open
12:36 Селиваненко: после матча с Халеп мы увидели ту Шарапову, которую так любим
11:58 Шарапова обыграла теннисистку топ-5 впервые с октября 2015 года
11:50 Шаповалов: я не чувствовал давления в матче с Медведевым
11:40 Янчук: Шарапова выдержала первый суровый экзамен в лице Халеп
10:56 Шарапова: у меня был чёткий план на матч с Халеп
10:12 Тарпищев: Шараповой психологически было легче, чем Халеп
10:00 Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп. Фоторепортаж
09:34 Халеп: Шарапова была лучше и заслуженно победила
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09:19 А. Зверев вышел во второй круг US Open, победив за 3 часа Кинга
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08:16 Шарапова: как я могу спать после такого?
07:28 В. Уильямс: я вообще не планировала проигрывать сет, но такое случается
06:17 Цибулкова пробилась во второй раунд US Open
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03:29 Шуай и Суарес-Наварро прошли во второй круг US Open
03:22 Возняцки вышла во второй раунд US Open, где сыграет с Макаровой
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02:21 Пуи, Мюллер и М. Зверев вышли во второй раунд US Open
01:44 Макарова отдала Бартель всего три гейма в первом круге US Open
01:38 Куэрри обыграл Симона и вышел во второй круг US Open
01:27 Видео: разминка Марии Шараповой перед стартом US Open
00:44 Хачанов проиграл Лу Яньсюню в первом круге Открытого чемпионата США
00:31 Прямая текстовая трансляция матча Халеп — Шарапова на US Open
00:13 Медведев проиграл Шаповалову в первом круге US Open
28 августа 2017, понедельник
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22:59 Чилич в четырёх партиях победил Сандгрена в первом круге US Open
22:53 Цонга и Иснер вышли во второй круг турнира «Большого шлема» в Нью-Йорке
21:47 Карреньо-Буста, Андерсон и Джонсон выиграли матчи в первом круге US Open
21:24 Донской вышел во второй круг Открытого чемпионата США
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