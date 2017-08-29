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В тренерском штабе Халеп после поражения от Шараповой произошли изменения

29 августа 2017, вторник. 19:25 Теннис

После поражения в первом круге US Open от россиянки Марии Шараповой румынская теннисистка Симона Халеп сообщила об изменениях в своём тренерском штабе, членом которого стал победитель девяти турниров ATP (три — в одиночном разряде), полуфиналист Roland Garros-2006 в парном разряде Андрей Павел. Основным наставником Халеп по-прежнему является Даррен Кэхилл.

«Вчера меня спросили, считаю ли я себя несчастной… Не совсем. Мне повезло иметь всё то, что у меня есть. Мою жизнь, мою семью, моих друзей, мою команду и, конечно же, теннис! Да, конечно, это не тот результат, который я хотела показать здесь, но такова судьба. После случившегося я должна продолжать упорно трудиться, чтобы стать лучше.

Также хочу сказать вам, что Андрей Павел стал членом моей команды. Это большая честь для меня. Я уверена, что могу многому научиться на его опыте и советах. С Дарреном ничего не меняется, всё будет по-прежнему.

Теперь пора расслабиться, но очень скоро мы вернёмся к работе», — написала Халеп на своей странице в «Инстаграме».

«Ради этого момента я и продолжала». Шарапова обыграла Халеп. Как это было
В стартовый день US Open Мария Шарапова вернулась на турнир «Большого шлема» и одержала победу над второй ракеткой мира Симоной Халеп.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Симона Халеп
Новости. Теннис
29 августа 2017, вторник
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