Кербер сложила полномочия действующей чемпионки US Open уже в 1-м круге

Победительница Открытого чемпионата США по теннису 2016 года немка Анжелика Кербер проиграла в первом круге US Open 2017.

Кербер, посеянная на турнире под 6-м номером, уступила японке Наоми Осаке, занимающей 45-е место в рейтинге WTA со счётом 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Соперницы обошлись без эйсов. Кербер допустила 5 двойных ошибок. Осака 1 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов.

Во втором круге Осака встретится с победительницей матча Дениса Аллертова (Чехия) — Ребекка Петерсон (Швеция, Q).