Кар. Плишкова: Халеп сыграла совсем не плохо, просто Шарапова – замечательно

Первая ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от выхода во второй круг US Open и состоявшейся накануне встречи россиянки Марии Шараповой и румынки Симоны Халеп.

«Я счастлива, что выиграла, потому что ожидала более сложного матча и немного нервничала. Я волнуюсь перед каждым матчем первого тура, особенно на турнире «Большого шлема», так как здесь мне предстоит защитить много очков. Сама же игра могла быть сегодня гораздо лучше.

Я смотрела матч Симоны и Марии. Думаю, они играли очень хорошо. То, что Симона не сыграет во втором круге, – это просто неудачная сетка. Это был один из лучших матчей, которые я видела этим летом на харде. Я приятно удивлена игрой Марии. Думала, что она будет хуже играть в третьем сете, а она, наоборот, провела третью партию на самом высоком уровне. Симона сыграла совсем не плохо, просто Мария – замечательно», — приводит слова Плишковой пресс-служба турнира.