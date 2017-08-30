Осака: выиграть матч у чемпионки на корте Артура Эша — особенное чувство

19-летняя японка Наоми Осака поделилась эмоциями от победы над чемпионкой US Open-2016 Анжеликой Кербер в первом круге турнира 2017 года на корте Артура Эша.

«Выиграть у прошлогоднего чемпиона очень много значит для меня. Но я старалась не думать о том, с какой соперницей играю, в течение матча. Я просто сосредоточилась на том, что должна сделать, чтобы выиграть матч.

Выиграв, я была очень рада, тем более, что я так нервничала при розыгрыше последнего очка, что едва не отдала подачу. Я не хотела долго разыгрывать очко, поэтому была очень рада, когда Кербер ошиблась.

Я очень счастлива, потому что росла, наблюдая за тем, как величайшие игроки играют на этом корте. Выиграть матч на нем – это особенное чувство», — приводит слова Осаки пресс-служба турнира.