Остапенко вышла во 2-й круг US Open и сыграет с Кырстей

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко, получившая от организаторов 12-й номер посева, вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В своём стартовом матче Остапенко в трёх сетах обыграла испанку Лару Арруабаррену со счётом 6:2, 1:6, 6:1. Матч продолжался 1 час 40 минут. Встреча была остановлена дождём при счёте 3:1 в третьем сете и доиграна спустя несколько часов под крышей корта Артура Эша. Остапенко 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету Арруабаррены 3 эйса, 2 ошибки на подаче и 5 брейков.

За выход в третий круг Остапенко сыграет с румынкой Сораной Кырстей.