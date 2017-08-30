Надаль: на арене было слишком шумно, я не слышал собственных ударов по мячу

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы над спортсменом из Сербии Душаном Лайовичем обратил внимание на уровень шума на Arthur Ashe Stadium.



«Было слишком шумно, разве нет? Я не слышал собственных ударов по мячу», — цитирует Надаля АР.



В прошлом году спортсмены и зрители сравнивали акустические эффекты на арене со звуками «стремительного водопада» с учётом особенностей конструкции спортивного сооружения и голосов 20 тыс. болельщиков. Теннисная ассоциация США попыталась устранить эту проблему, но на матче Надаля и Лайовича всё равно было достаточно шумно в том числе из-за закрытой крыши, что создавало помехи игре.

Надаль вышел во 2-й круг US Open, обыграв Лайовича