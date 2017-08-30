Федерер сломил сопротивление Тиафо и вышел во второй круг US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (3) одержал победу над американским спортсменом Фрэнсисом Тиафо (70) в первом круге Открытого чемпионата США. В напряжённом противостоянии Федерер сломил сопротивление соперника в пяти сетах и выиграл со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6;4.



Игра продолжалась 2 часа 37 минут. Федерер 17 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету Тиафо 5 эйсов, 6 ошибок на подаче и 4 брейка из 5.



Во втором круге швейцарец встретится с сильнейшим из пары Михаил Южный — Блаж Кавчич.