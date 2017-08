Надаль: чувствую себя позитивно и уверен, что могу играть намного лучше

Испанский теннисист Рафаэль Надаль дал оценку своей победе над сербом Душаном Лайовичем на старте US Open, а также поделился мнением о своей игровой форме в преддверии матча второго круга в Нью-Йорке.



«В начале матча было трудно, присутствовал элемент нервозности. Но главное, я выиграл и получил возможность тренироваться и совершенствовать себя ещё один день.



Повлияло ли на подготовку к US Open поражение в Цинциннати? Поражение всегда оказывает влияние, равно как и победа. Игроки, которые утверждают обратное, — лжецы, и я не хочу быть таким спортсменом. Но я подхожу к турниру с положительным настроем. Я хорошо играл и тренировался весь год и уверен, что могу играть намного лучше. Я тренируюсь лучше, чем в Монреале или Цинциннати, однако это вовсе не означает, что достигну больших результатов. Но правда в том, что сейчас я чувствую себя гораздо более позитивным», — цитирует теннисиста L`Equipe.



Во втором круге US Open Надаль встретится с победителем матча Таро Дэниэл (Япония) — Томми Пол (США, WC).

