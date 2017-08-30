Федерер: это было захватывающе, именно за этими эмоциями я и приехал в Нью-Йорк

Швейцарский теннисист Роджер Федерер остался доволен своей трудовой победой в пяти сетах на старте US Open в напряжённом противостоянии с 19-летним американским спортсменом Фрэнсисом Тиафо, отдав должное сопернику.



«Тиафо отлично сражался, это очень хороший игрок. Я очень доволен матчем. Это было захватывающе. Именно за этим я приехал в Нью-Йорк, чтобы пройти через эти эмоции», — приводит послематчевый комментарий теннисиста The Guardian.

Во втором круге швейцарец встретится с сильнейшим из пары Михаил Южный — Блаж Кавчич.