Кис: не думаю, что я когда-либо так хорошо играла с лёта, как в матче с Мертенс

Американская теннисистка Мэдисон Кис прокомментировала свою победу на старте Открытого чемпионата США над бельгийкой Элисе Мертенс со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

«Думаю, я достаточно неплохо подавала. Больше всего я довольна тем, как входила в корт в этом матче. Не думаю, что я когда-либо так хорошо играла с лёта. Билли Джин Кинг даже написала мне сообщение о моих ударах с лёта, так что я очень рада. Также я очень довольна двумя ударами с форхенда в концовке тай-брейка», — цитирует Кис официальный сайт тура.