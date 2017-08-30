Остапенко: то, что мы завершали матч под крышей, стало преимуществом для меня

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась впечатлениями после победы над испанкой Ларой Арруабарреной в первом круге US Open со счётом 6:2, 1:6, 6:1.

«Это было нелегко. В первом сете я играла отлично. Во второй партии я немного сбавила обороты, а соперница заиграла здорово. Затем мы пару часов ждали информации о том, будем продолжать игру или нет. Когда Рафа Надаль закончил свой матч, нам нужно было доиграть свою встречу до 5:15. Мы вышли на корт и сделали это. Я очень рада, что получила возможность сыграть на столь крупной арене.

То, что мы завершали матч под крышей, стало преимуществом для меня, так как корт стал быстрее. Я закончила игру двумя-тремя прекрасными геймами», — цитирует Остапенко официальный сайт тура.