Кербер: думаю, это был абсолютно не мой день

Победительница Открытого чемпионата США 2016 года немка Анжелика Кербер прокомментировала своё поражение на старте US Open — 2017 от японки Наоми Осаки со счётом 3:6, 1:6.

«Думаю, это был абсолютно не мой день. Конечно, матчи всегда отличаются от тренировок, но я могу сказать, что очень много тренировалась в последние несколько недель и месяцев. Конечно, это не результат для меня. Мне грустно, я не знаю, что сказать.

Осака — агрессивная теннисистка, но я знала это и раньше. Она здорово подавала и играла активно. С начала матча она действовала прекрасно.

Я до конца верила, что могу изменить ход встречи, потому что уже неоднократно делала это. Но в концовке Наоми играла прекрасно. Я всегда стараюсь атаковать, когда появляется возможность, но сегодня моя соперница делала это лучше. Она использовала свои шансы, а для меня это был не лучший матч и не лучший день», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.