Тиафо: после матча Федерер сказал, что я буду великолепным игроком

Американец Фрэнсис Тиафо поделился впечатлениями после поражения от швейцарца Роджера Федерера в первом круге US Open со счётом 6:4, 2:6, 1:6, 6:1, 4:6.

«В начале четвёртого сета я подумал, что две предыдущие партии прошли очень быстро. Тогда я решил просто постараться получить удовольствие от тенниса и сумел вернуться в игру.

Я вышел на корт, вообще не нервничая. Сколько лет я смотрел US Open? С детства. Я мечтал выйти на центральный корт и сыграть с сильнейшим теннисистом мира. Наконец это произошло, так что я был готов. Я собирался полностью выложиться на корте и сделал это.

После матча Роджер сказал, что я буду великолепным игроком и у меня яркое будущее. Нужно лишь продолжать работать. Он сказал, что я провожу отличный сезон», — цитирует Тиафо официальный сайт турнира.