Федерер: из-за не лучшей подготовки моя игра состояла из взлётов и падений

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свою победу над американцем Фрэнсисом Тиафо на старте US Open со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4.

«Думаю, многие надеялись на отличное сражение между мной и игроком нового поколения. Также я чувствовал, что многие были очень рады увидеть меня после того, как я пропустил турнир в прошлом году. Я ощущал эту энергетику. Здесь замечательные зрители, они здорово поддерживали нас обоих.

В начале матча я испытывал трудности. Фрэнсис действовал отлично, а я же передвигался по корту слишком осторожно. Также не работал мой глазомер, я неверно оценивал дистанцию.

Во втором сете всё стало складываться воедино. Это было хорошо. Но из-за не лучшей подготовки моя игра состояла из взлётов и падений. Каждый раз, когда у меня случался спад, Фрэнсис этим пользовался. В пятом сете было важно найти заряд энергии и добиться победы самому, не надеясь на ошибки соперника. Мне это удалось, и я очень рад победе», — цитирует Федерера официальный сайт тура.