Коккинакис: иногда играешь так плохо, что ненавидишь спорт

Австралиец Танаси Коккинакис прокомментировал своё поражение от серба Янко Типсаревича на старте US Open со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 1:6, 6:7 (2:7), 3:6.

«Я очень разочарован своей игрой. Даже выиграв два первых сета, я не считал, что играл здорово, а затем, уступая в третьем сете, я сам себя потопил. Я постарался собраться в четвёртой партии, но провёл ужасный тай-брейк. Я был недоволен своими ударами, поэтому злился.

Так бывает в теннисе. Иногда играешь так плохо, что ненавидишь спорт. А бывает, что одерживаешь невероятные победы и получаешь очень приятные эмоции», — цитирует Коккинакиса Tennis World USA.