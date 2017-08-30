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Коккинакис: иногда играешь так плохо, что ненавидишь спорт

30 августа 2017, среда. 11:53 Теннис

Австралиец Танаси Коккинакис прокомментировал своё поражение от серба Янко Типсаревича на старте US Open со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 1:6, 6:7 (2:7), 3:6.

«Я очень разочарован своей игрой. Даже выиграв два первых сета, я не считал, что играл здорово, а затем, уступая в третьем сете, я сам себя потопил. Я постарался собраться в четвёртой партии, но провёл ужасный тай-брейк. Я был недоволен своими ударами, поэтому злился.

Так бывает в теннисе. Иногда играешь так плохо, что ненавидишь спорт. А бывает, что одерживаешь невероятные победы и получаешь очень приятные эмоции», — цитирует Коккинакиса Tennis World USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
Теги
Танаси Коккинакис Янко Типсаревич US Open
Новости. Теннис
30 августа 2017, среда
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