Тим сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби в декабре

Восьмая ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим подтвердил своё участие в выставочном турнире в Абу-Даби — Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт с 28 по 30 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба соревнований.

«Я впервые сыграю на турнире в Абу-Даби, но от знакомых в туре знаю, насколько это популярные соревнования. Очень рад, что выступлю там в этом году. С нетерпением жду возможности встретиться со своими болельщиками в Абу-Даби и сыграть с лучшими теннисистами мира», — сказал Тим.