Надаль: решение Маррея сняться с US Open было странным

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение британца Энди Маррея сняться с Открытого чемпионата США из-за травмы.

«Я был уверен, что Энди сможет сыграть, так как он тренировался здесь, не так ли? Странно, что он снялся на утро после того, как была проведена жеребьёвка. Мне сложно это понять, но, конечно, я желаю ему скорейшего выздоровления. Травмы — это плохо. Я знаю это лучше всех.

Обычно игроки не снимаются в субботу утром. Это происходит утром в понедельник или вечером в воскресенье, но не в субботу утром. Именно поэтому я сказал, что решение Энди было странным. Но, конечно, у него были на то причины», — цитирует Надаля Tennis World USA.