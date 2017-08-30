Рафтер: А. Зверев будет выигрывать турниры «Большого шлема»

Бывшая первая ракетка мира австралиец Патрик Рафтер высоко оценил потенциал немецкого теннисиста Александра Зверева, который посеян на Открытом чемпионате США под четвёртым номером.

«Со Зверевым всё будет нормально. Когда я смотрю на парней из нового поколения, то понимаю, что они ещё очень молоды. Им нужно пройти весь путь и набраться опыта. Александр будет добиваться результатов, потому что он профессионал и всё делает правильно. Зверев будет выигрывать турниры «Большого шлема», — цитирует Рафтера Tennis World USA.