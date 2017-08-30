Организаторы US Open потратили около $ 700 тыс. на подарки игрокам

Организаторы Открытого чемпионата США совместно с универмагом Nordstrom устроили специальный магазин, в котором каждый участник одиночного и парного разрядов турнира может выбрать сувениров на $ 1500. Таким образом, в общей сложности теннисисты заберут подарков на $ 700 тыс.

Среди товаров этого магазина наушники, солнцезащитные очки, элитная косметика, сладости и другие кулинарные изыски, алкогольные наборы, включая французскую водку, а также серебряные украшения от ювелирного бренда Tiffany & Co: браслет или зажим для денег.