Тим начал выступление на US Open с уверенной победы

Австриец Доминик Тим (6) в первом круге Открытого чемпионата США уверенно переиграл австралийца Алекса де Минора (WC) со счётом 6:4, 6:1, 6:1. Встреча, прерванная накануне, в общей сложности продолжалась 1 час 49 минут. 23-летний уроженец Винер-Нойштадта, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, сделал 3 эйса, столько же двойных и 28 невынужденных ошибок, активно выиграв 33 розыгрыша и реализовав 7 брейк-пойнтов из 10. Его оппонент сделал 1 брейк, 11 виннеров и 26 собственных неточностей.

Во втором круге Тим сыграет либо с киприотом Маркосом Багдатисом, либо с американцем Тейлором Фритцем (WC).