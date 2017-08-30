Свитолина стартовала на US Open с победы над Синяковой

Украинка Элина Свитолина (4) в первом круге US Open сломила сопротивление чешки Катержины Синяковой со счётом 6:0, 6:7 (5:7), 6:3. Поединок продолжался 2 часа 22 минуты. 22-летняя уроженка Одессы, занимающая четвёртое место в рейтинге WТА, исполнила 3 эйса при таком же количестве двойных ошибок, заработала 26 виннеров, допустила 30 невынужденных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 14 и проиграла 3 гейма на своей подаче.

За выход в третий круг Свитолина поспорит либо с россиянкой Евгенией Родиной, либо с канадкой Эжени Бушар.

Пробились во второй круг также эстонка Кайя Канепи (Q), переигравшая итальянку Франческу Скьявоне — 0:6, 6:4, 6:2, и американка Дженнифер Брэйди, которая взяла верх над немкой Андреа Петкович.