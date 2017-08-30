Президент ITF: кроме инцидента с допингом, у Шараповой была безупречная карьера

Президент Международной федерации тенниса Дэвид Хэггерти прокомментировал эффект, который произвело возвращение на корт россиянки Марии Шараповой после 15-месячной дисквалификации за допинг.



«Шарапова сделала себе имя в спорте. Она показывает хороший теннис, и у неё много болельщиков во всём мире. Да, у неё был инцидент с допингом, но вся остальная её карьера была безупречной. Её возвращение, конечно, очень хорошо для тенниса. Она отбыла своё наказание и получила шанс вернуться», — приводит слова Хэггерти BBC.