Бердых сыграет с Долгополовым во втором круге Открытого чемпионата США

Чех Томаш Бердых (15) в первом круге Открытого чемпионата США победил американца Райана Харрисона со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. 31-летний представитель Чехии, занимающий 18-е место в рейтинге АТР, сделал 9 эйсов, 5 двойных и 35 невынужденных ошибок, активно выиграл 36 розыгрышей, реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 и проиграл 3 гейма на своей подаче.
Следующим оппонентом Бердыха станет украинец Александр Долгополов, обыгравший немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 6:3.
Аргентинец Леонардо Майер (LL) победил француза Ришара Гаске (26) со счётом 3:6, 6:2, 6:4, 6:2.