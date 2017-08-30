Южный стал соперником Федерера по второму кругу US Open

Россиянин Михаил Южный в первом круге Открытого чемпионата США переиграл словенца Блажа Кавчича со счётом 6:3, 5:7, 6:4, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 6 минут. 35-летний москвич, занимающий 101-е место в рейтинге АТР, исполнил 11 эйсов, сделал столько же двойных ошибок, реализовал 8 брейк-пойнтов из 14 и отыграл 16 брейк-пойнтов из 21.

Во втором круге Южный встретится со швейцарцем Роджером Федерером (3), который накануне в пяти партиях сломил сопротивление американца Фрэнсиса Тиафо — 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4.