Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бабош в US Open

Россиянка Мария Шарапова (WC) во втором круге Открытого чемпионата США сыграет с венгеркой Тимей Бабош. Поединок начнётся в 23:00 по московскому времени. Ранее спортсменки между собой не встречались.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Шарапова — Бабош.

Победительница этой встречи за выход в 1/8 финала поспорит с лучшей в американском противостоянии Софья Кенин (WC) — Сачия Викери.

Напомним, что в первом круге Шарапова победила вторую ракетку мира румынку Симону Халеп — 6:4, 4:6, 6:3.