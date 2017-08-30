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Кэхил: горжусь тем, как Халеп сыграла с Шараповой

30 августа 2017, среда. 23:29 Теннис

Даррен Кэхил, тренер второй ракетки мира румынки Симоны Халеп, прокомментировал поражение своей подопечной от россиянки Марии Шараповой в первом круге US Open.

«Это был хороший теннис в исполнении обеих. Мы понимали, в какой теннис может играть Шарапова, но, надо отдать ей должное, было немного неожиданно, что она способна держать уровень на протяжении всей встречи. Обе теннисистки выложились полностью, а проигравшей стороной, к сожалению, оказались мы.

В любом случае я горжусь тем, как играла Симона. После матча мы все были расстроены, но обсудили моменты, которые нужно улучшить. Я работаю с Симоной, потому что верю в неё. Верю, что она может выигрывать большие матчи и турниры «Большого шлема», — приводит слова Кэхила Mytex.ro.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Симона Халеп
Новости. Теннис
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