Кэхил: горжусь тем, как Халеп сыграла с Шараповой

Даррен Кэхил, тренер второй ракетки мира румынки Симоны Халеп, прокомментировал поражение своей подопечной от россиянки Марии Шараповой в первом круге US Open.

«Это был хороший теннис в исполнении обеих. Мы понимали, в какой теннис может играть Шарапова, но, надо отдать ей должное, было немного неожиданно, что она способна держать уровень на протяжении всей встречи. Обе теннисистки выложились полностью, а проигравшей стороной, к сожалению, оказались мы.

В любом случае я горжусь тем, как играла Симона. После матча мы все были расстроены, но обсудили моменты, которые нужно улучшить. Я работаю с Симоной, потому что верю в неё. Верю, что она может выигрывать большие матчи и турниры «Большого шлема», — приводит слова Кэхила Mytex.ro.