Муратоглу: Шарапова прибавила в конце матча с Халеп, это просто невероятно

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, похвалил россиянку Марию Шарапову.

«Победа Шараповой впечатляет! Не потому, что она справилась с трудностями, не потому, что она победила Халеп, ведь она вела 6-0 в личном противостоянии, а Симона сейчас в очень сложном психологическом периоде. Но то, что она играла на очень высоком уровне, а в третьем сете смогла прибавить, действительно впечатляет. Если учитывать, что она не играла 15 месяцев, а после возвращения провела не так много матчей, это просто невероятно», — приводит слова Муратоглу ESPN.