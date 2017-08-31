Шарапова: в матче с Бабош было тяжело и физически, и психологически

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над венгеркой Тимя Бабош (6:7, 6:4, 6:1) во втором круге Открытого чемпионата США.



«Было сложнее физически или психологически? И так, и так. Моей целью было просто пройти дальше и выиграть. У меня была очень сильная соперница. Я знала, что после победы в первом круге от меня многого ждали. Это ещё один вызов, и я его приняла», — сказала Шарапова в эфире Eurosport.

В третьем круге турнира Шарапова встретится с победительницей пары Софья Кенин (США) — Сачия Викери (США).