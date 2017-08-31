Шарапова встретится с американкой Кенин в третьем круге US Open

Американская теннисистка Софья Кенин нанесла поражение своей соотечественнице Сачии Викери во втором круге Открытого чемпионата США и вышла в третий этап турнира, где встретится с россиянкой Марией Шараповой. Американское дерби в Нью-Йорке завершилось со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:0).



Матч продолжался 2 часа 38 минут. Кенин дважды подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и записала на свой счёт 6 брейк-поинтов из 12. У Викери 4 эйса, 6 двойных и 5 брейков из 16.



Встреча Шараповой и Кенин в третьем круге US Open состоится 1 сентября.

Шарапова пробилась в третий круг US Open, одержав победу над Бабош