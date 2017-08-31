Кирьос: я недостаточно хорош для Грожана

Австралийский теннисист Ник Кирьос, уступивший соотечественнику Джону Миллману в первом круге US Open (3:6, 6:1, 4:6, 1:6), признался, что не знает, продолжит ли сотрудничество со своим тренером французом Себастьяном Грожаном.

«Не знаю, честно. Я недостаточно хорош для него. Он по-настоящему посвящён делу, потрясающий тренер, и очень помог мне, особенно с тренировками. Наверное, он заслуживает игрока, который посвящает себя теннису больше, чем я. Я вообще не предан игре. Есть игроки, которые больше посвящены теннису, которые хотят стать лучше и стремятся к улучшениям каждый день. Я не из таких парней.

В Цинциннати, где мне удалось дойти до финала, я был даже менее целеустремлён, чем на этой неделе. Я каждый день в течение двух часов играл в баскетбол. Около часа играл в баскетбол перед полуфиналом. Кушал мороженое и пил молочные коктейли. У меня было меньше целеустремлённости. На этой неделе я был более целеустремлён, и у меня начало болеть плечо. Я не знаю… Для меня это дьявольский год на турнирах Большого шлема. Это просто история моей карьеры, меня это даже не удивляет. У меня бывают хорошие недели, бывают плохие недели. Это как американские горки», — сказал Кирьос.