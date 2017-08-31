175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Японка Нара стала соперницей Кузнецовой во втором круге US Open

31 августа 2017, четверг. 03:48 Теннис

Японская теннисистка Куруми Нара стартовала с победы на Открытом чемпионате США, выиграв у испанской спортсменки Сары Соррибес Тормо, встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Противостояние заняло 1 час 1 минуту. Обе соперницы обошлись без подач навылет. Нара реализовала 6 брейк-поинтов из 7, допустив 1 одну двойную ошибку. У испанки 10 двойных и 2 брейка из 4.

Таким образом, Нара пробилась во второй круг турнира США и встретится с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой. Эта игра состоится 1 сентября.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 00:35 МСК
Куруми
Нара
Сара
Соррибес-Тормо
6:1 6:2
Кузнецова отыграла три матчбола и победила Вондроушову на US Open
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куруми Нара Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
31 августа 2017, четверг
04:13 Долгополов ответил на обвинение в участии в договорном матче: мне просто плевать
03:49 Вандевеге: лучше бы «уайлд-кард» получила американка, а не Шарапова
03:48 Японка Нара стала соперницей Кузнецовой во втором круге US Open
03:39 Кирьос: я недостаточно хорош для Грожана
03:10 Шарапова встретится с американкой Кенин в третьем круге US Open
02:57 Жук не сумела преодолеть первый круг US Open, уступив Путинцевой
02:08 Павлюченкова проиграла Макхэйл в первом круге US Open
02:00 Касаткина победила Ван Цян и вышла во второй круг US Open
01:49 Шарапова: в матче с Бабош было тяжело и физически, и психологически
01:37 Шарапова пробилась в третий круг US Open, одержав победу над Бабош
01:31 Веснина взяла верх над Блинковой в российском дерби на US Open
00:15 Муратоглу: Шарапова прибавила в конце матча с Халеп, это просто невероятно
30 августа 2017, среда
23:57 Кузнецова отыграла три матчбола и победила Вондроушову на US Open
23:29 Кэхил: горжусь тем, как Халеп сыграла с Шараповой
23:01 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Бабош в US Open
21:42 Южный стал соперником Федерера по второму кругу US Open
21:06 Димитров вышел во второй круг US Open, где может сыграть с Рублёвым
20:56 Бердых сыграет с Долгополовым во втором круге Открытого чемпионата США
20:23 Родина победила Бушар и сыграет со Свитолиной во втором круге US Open
19:51 Президент ITF: кроме инцидента с допингом, у Шараповой была безупречная карьера
19:38 Младенович проиграла Никулеску, Гиббз стала соперницей Плишковой
19:22 Свитолина стартовала на US Open с победы над Синяковой
18:32 Тим начал выступление на US Open с уверенной победы
17:47 Организаторы US Open потратили около $ 700 тыс. на подарки игрокам
16:37 Рафтер: А. Зверев будет выигрывать турниры «Большого шлема»
15:35 Надаль: решение Маррея сняться с US Open было странным
14:20 Текстовая онлайн-трансляция матча Родина – Бушар в первом круге US Open
13:18 Тим сыграет на выставочном турнире в Абу-Даби в декабре
12:37 31 августа Чакветадзе проведёт открытый урок в своей теннисной школе
11:53 Коккинакис: иногда играешь так плохо, что ненавидишь спорт
11:31 Федерер: из-за не лучшей подготовки моя игра состояла из взлётов и падений
10:29 Тиафо: после матча Федерер сказал, что я буду великолепным игроком
09:39 Кербер: думаю, это был абсолютно не мой день
09:09 Остапенко: то, что мы завершали матч под крышей, стало преимуществом для меня
09:04 Кис: не думаю, что я когда-либо так хорошо играла с лёта, как в матче с Мертенс
08:03 Федерер: это было захватывающе, именно за этими эмоциями я и приехал в Нью-Йорк
07:29 Надаль: чувствую себя позитивно и уверен, что могу играть намного лучше
06:57 Федерер сломил сопротивление Тиафо в пяти сетах и вышел во второй круг US Open
04:19 Надаль: на арене было слишком шумно, я не слышал собственных ударов по мячу
03:58 Кис одержала победу над Мертенс в первом круге US Open
01:05 Остапенко вышла во 2-й круг US Open и сыграет с Кырстей
00:54 Осака: выиграть матч у чемпионки на корте Артура Эша — особенное чувство
00:26 Надаль вышел во 2-й круг US Open, обыграв Лайовича
00:14 Кар. Плишкова: Халеп сыграла совсем не плохо, просто Шарапова – замечательно
29 августа 2017, вторник
23:23 Габашвили не смог выйти во второй круг «челленджера» в Комо
Все новости RSS
Партнерский контент