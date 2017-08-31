Японка Нара стала соперницей Кузнецовой во втором круге US Open

Японская теннисистка Куруми Нара стартовала с победы на Открытом чемпионате США, выиграв у испанской спортсменки Сары Соррибес Тормо, встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.



Противостояние заняло 1 час 1 минуту. Обе соперницы обошлись без подач навылет. Нара реализовала 6 брейк-поинтов из 7, допустив 1 одну двойную ошибку. У испанки 10 двойных и 2 брейка из 4.



Таким образом, Нара пробилась во второй круг турнира США и встретится с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой. Эта игра состоится 1 сентября.

Кузнецова отыграла три матчбола и победила Вондроушову на US Open