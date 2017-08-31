Вандевеге: лучше бы «уайлд-кард» получила американка, а не Шарапова

Американка Коко Вандевеге выразила несогласие с решением ассоциации тенниса Соединённых Штатов, предоставивших «уайлд-кард» в основную сетку Открытого чемпионата США россиянке Марии Шараповой.

«Не могу сказать, что я согласна с принятым решением. Пусть это эгоистично, но лучше бы «уайлд-кард» получила американка», — сказала Вандевеге.

Шарапова вышла в 3-й круг US Open. В первом круге соперницей Марии была румынка Симона Халеп, во втором — венгерка Тимя Бабош.

Вандевеге в первом круге выиграла у соотечественницы Элисон Риске, а в следующем раунде сыграет с Онс Жабер из Туниса.

Ассоциация тенниса США заявила, что не учитывала дисквалификацию Шараповой за применение мельдония, когда принимала решение о выдаче ей специального приглашения для участия в Открытом чемпионате США в 2017 году.