Долгополов ответил на обвинение в участии в договорном матче: мне просто плевать

Украинец Александр Долгополов прокомментировал информацию о том, что организация по борьбе с договорными матчами проверит его игру с бразильцем Тьяго Монтейро в первом круге турнира ATP 250 в Уинстон-Сэйлеме.

«Если честно, то мне просто плевать, потому что это похоже на цирк. Даже не хочется говорить об этом. При этом я уважаю работу организации по борьбе с договорными матчами, уже разговаривал с ними и предоставил всю необходимую информацию.

Это была не лучшая игра в моём исполнении, но я старался. Мне жаль, что об этом пишут сейчас, не имея доказательств, чем вредят репутации. Возможно, кто-то ставил на меня и проиграл. Когда я захожу в социальные сети, мне приходится удалять сообщения. Угрожают как мне, так и моей семье», — сказал Долгополов.

Изначально Монтейро, как и должно быть исходя из рейтинга и турнирных результатов, был явным аутсайдером — коэффициент на его победу был больше 3. За несколько часов до начала матча, однако, Монтейро стал фаворитом. Матч завершился поражением Долгополова со счётом 3:6, 3:6.