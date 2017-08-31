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Цонга потерпел поражение от Шаповалова во втором раунде US Open

31 августа 2017, четверг. 06:57 Теннис

12-я ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке, уступив канадцу Денису Шаповалову, занимающему в мировой табели о рангах 69-е место, со счётом 4:6, 4:6, 6:7 (3).

Ещё в одном матче второго раунда румын Раду Албот нанёс поражение представителю Китайского Тайбэя Лу Яньсюню со счётом 6:2, 7:6 (9:7), 5:7, 0:6, 7:6 (2).

Далее Шаповалову предстоит встретиться с британцем Кайлом Эдмундом, а Албот сразится с американцем Сэмом Куэрри.

US Open (м) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 04:35 МСК
Жо-Вильфрид
Цонга
Денис
Шаповалов
4:6 4:6 6:7
US Open (м) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 02:05 МСК
Раду
Албот
Лу
Яньсюнь
6:2 7:6 5:7 0:6 7:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Жо-Вильфрид Цонга
Новости. Теннис
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