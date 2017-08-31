Цонга потерпел поражение от Шаповалова во втором раунде US Open

12-я ракетка мира француз Жо-Вильфрид Цонга не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, проходящего в Нью-Йорке, уступив канадцу Денису Шаповалову, занимающему в мировой табели о рангах 69-е место, со счётом 4:6, 4:6, 6:7 (3).



Ещё в одном матче второго раунда румын Раду Албот нанёс поражение представителю Китайского Тайбэя Лу Яньсюню со счётом 6:2, 7:6 (9:7), 5:7, 0:6, 7:6 (2).



Далее Шаповалову предстоит встретиться с британцем Кайлом Эдмундом, а Албот сразится с американцем Сэмом Куэрри.