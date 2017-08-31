Чорич: победа над А. Зверевым значит для меня очень много

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал победу над шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым со счётом 3:6, 7:5, 7:6, 7:6 в матче второго раунда Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.



«Я просто хотел выигрывать очки первой подачей, потому что мне было сложно физически. Я старался делать розыгрыши короче и делать больше, чем делаю обычно. У Зверева был отличный год, так что победа в этом матче значит для меня очень много», — приводит слова Чорича официальный сайт US Open.

А. Зверев уступил Чоричу во втором раунде US Open, несмотря на 22 эйса