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Янг: такие результаты Федерера можно было ожидать. Он лучший игрок всех времён

31 августа 2017, четверг. 09:05 Теннис

Американец Дональд Янг, обыгравший в первом круге US Open немца Максимильяна Мартерера со счётом 6:3, 1:6, 6:1, 6:4, рассказал, почему ему так нравится этот турнир, и выразил восхищение результатами швейцарца Роджера Федерера.

«Мне просто очень нравится выступать на US Open. Арена всегда заполнена, когда я играю. Обычно зрители полностью на моей стороне. Это было не так, лишь когда я встречался с Блэйком, и тогда нас поддерживали в равной степени, а затем я играл с Роджером. Так что это здорово. Когда у тебя остаются приятные воспоминания, то, выходя на корт, ты сразу же чувствуешь себя здорово.

Просто поразительно, как Роджер вернулся в тур и сразу же великолепно сыграл в Австралии. Затем он продолжил в том же духе по ходу сезона. Кажется, он проиграл лишь три-четыре матча. Это сумасшествие. Однако этого можно было ожидать. Он лучший теннисист всех времён», — цитирует Янга официальный сайт турнира.

Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Дональд Янг Роджер Федерер US Open
Новости. Теннис
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