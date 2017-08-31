Тим: не думаю, что вхожу в первый ряд фаворитов US Open

Австриец Доминик Тим поделился впечатлениями после победы над австралийцем Алексом де Минором в первом круге US Open со счётом 6:4, 6:1, 6:1.

«Условия отличались от тех, что были вчера. Моей целью было сразу же сделать брейк, и мне это удалось. Второй и третий сеты сложились отлично для меня. Мне нужно продолжать играть так.

Первый сет получился не очень хорошим. Я немного нервничал в начале матча, но затем почувствовал себя лучше. Я постараюсь завтра начать матч так же, как завершил сегодня.

Я не думаю, что вхожу в первый ряд фаворитов. Может быть, во второй. Однако всё внимание сейчас на трёх, четырёх, пяти других игроках. Так что я могу играть спокойно», — цитирует Тима официальный сайт турнира.