А. Зверев: я расстроен, так как сетка в нижней части была достаточно открытой

Немец Александр Зверев поделился эмоциями после поражения от хорвата Борны Чорича в матче второго круга Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 5:7, 6:7 (1:7), 6:7 (4:7).

«Не могу сказать, что я устал. Я отдохнул после турнира в Цинциннати. В физическом плане я в порядке. Я просто очень плохо сыграл во втором и третьем сетах. Я должен был выигрывать третью партию. И определённо обязан был брать четвёртый сет.

Я расстроен, так как сетка в нижней части была достаточно открытой. Я мог считаться фаворитом, но провёл очень плохой матч. Очень жаль, но ничего не поделаешь.

Я с раннего возраста привык к ожиданиям, так продолжается всю карьеру. Для меня это ещё один шаг. Я был игроком с самым высоким номером посева в нижней половине сетки после того, как Энди снялся. Теперь я вылетел… Для меня ничего не меняется. Я всё равно должен возвращаться к работе и стараться выиграть титул в будущем», — цитирует Зверева официальный сайт турнира.