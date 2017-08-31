Дель Потро: для первого круга я сыграл достаточно неплохо

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал свою победу над швейцарцем Генри Лааксоненом в первом круге US Open со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

«Для меня большая честь выступать на этом турнире, играть на этих стадионах. У меня прекрасные воспоминания о US Open, об арене Артура Эша. Здорово иметь возможность вновь сыграть здесь.

Для первого круга я сыграл достаточно неплохо. Но к следующему матчу нужно прибавить. Однако нелегко возвращаться и проводить свой первый матч на арене Артура Эша перед заполненными трибунами. Думаю, я сумел справиться с давлением», — цитирует дель Потро официальный сайт турнира.