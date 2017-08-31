А. Радваньска: мне пришлось выложиться на 100%, чтобы победить Мартич

Польская теннисистка Агнешка Радваньска поделилась впечатлениями после победы над хорваткой Петрой Мартич в первом круге US Open со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

«Конечно, я знала, что Петра отлично выступала на турнирах «Большого шлема» в этом году. Я помню, что на Уимблдоне она играла просто здорово. Но в первом круге немало сложных соперниц, и я не ожидала лёгкого матча. Мне пришлось выложиться на 100%, чтобы победить сегодня.

Мне нравится выступать на харде, я всегда любила US Open Series, но никогда не добиралсь до второй недели в Нью-Йорке. Здесь есть что-то такое, что не позволяет мне пройти дальше», — цитирует Радваньскую официальный сайт турнира.